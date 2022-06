Lanxess-Anteilseigner werden heute regelrecht ins Tal der Tränen gestürzt. Die Aktie büßt nämlich rund drei Prozent ein. 37,78X verbilligt sich damit auf nur noch 37,78 EUR. Beginnt jetzt das große Zittern der Bullen oder können sie morgen schon zurückschlagen?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführliche Sonderanalyse zu Lanxess erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Lanxess der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Lanxess-Analyse einfach hier klicken.

Das Chartbild in der mittelfristigen Perspektive wurde durch diesen Abschlag regelrecht zerstört. Da Lanxess immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung rutscht. Die Aktie müsste nur rund fünf Prozent fallen, um neue 4-Wochen-Tiefs zu markieren. Auf 35,96 EUR stellt sich dieser markante Umkehrpunkt. Wir stehen hier also vor entscheidenden Stunden.

Anleger, die mutig genug ...

Den vollständigen Artikel lesen ...