NFT Technologies - Countdown für das NFT-Set des Jahres…

Anzeige / Werbung

Die Originalität und Einzigartigkeit dürften den 1935 Elvis-NFTs schnell eine große Popularität bescheren.

Jeder einzelne NFT könnte in der Tat Höchstpreise erzielen. Nicht einmal eine Woche ist es, bis der neue Elvis-Film in die Kinos kommt - der NFT-Drop ist zeitgleich angesetzt!

Ich persönlich kann mit Kryptos nichts anfangen, aber NFTs finde ich sehr spannend. Das liegt wohl an der Einzigartigkeit der hochpreisigen Non Fungible Tokens, wie zum Beispiel das Kunstwerk "Everydays: The First 5.000 Days", das für fast 70 Mio. USD über den Auktionstisch von Christie's ging. Womöglich schlummert in NFT Technologies Inc. (WKN: A3DM5Z)* das 1.935-fache "Everydays-Potential"!

Die NFT-Technologie ist mit Sicherheit eine der größten Innovationen auf dem Kunstmarkt, die wir seit Langem gesehen haben, und sie wird von Dauer sein: Beatriz Ordovás, Leiterin der Abteilung Post War & Contemporary Art beim Auktionshaus Christie's

Man darf gespannt sein, was am 23. Juni passieren wird, welche Überraschungen NFT Technologies Inc. (WKN: A3DM5Z)* und die "Mitverschwörer" in petto haben, wenn 1935 Elvis-NFTs gleichzeitig mit dem neuen Elvis-Film im vollen Umfang live gehen!

NFT Technologies Inc. (WKN: A3DM5Z)* und "Run it Wild" arbeiten mit The Sandbox, Decentraland, Vegas City, DAPPCRAFT, Voxel Architects und The Metakey zusammen, um das erste LIZENZIERTE Elvis Presley NFT-Set auf den Markt zu bringen - just zum Kinostart des neuen "Elvis"-Films, der derzeit in Cannes abgefeiert wird. Diese Elvis-NFTs enthalten exklusive Metaverse-Wearables, Sammlungen und Erfahrungen, nie zuvor gesehene Aufnahmen und Inhalte sowie einen All-Access-Pass für das Elvis-Metaverse.

NFT Tech and Run It Wild partner with The Sandbox, Decentraland, Vegas City, DAPPCRAFT, Voxel Architects, and The Metakey to expand Elvis On-Chain metaverse strategy

Das Set besteht aus 1.935 einzigartigen (1 von 1) Elvis Genesis-Key-NFTs, die mit Spezialprogrammen vollgepackt sind:

Zugang zu Discord nur für Mitglieder,

sowohl physische als auch virtuelle Galerien,

NFT-Ausstellungen und Pop-ups

sind Teil der Vergünstigungen, die mit dem Besitz der NFTs verbunden sind. Die Inhaber können auch über zukünftige Veröffentlichungen aus dem Elvis-Tresor abstimmen, der nie zuvor gesehene Elvis-Gegenstände enthält.

1.935 Elvis-NFTs kommen auf vielleicht 50 Mio. Fans weltweit. - Das könnte den Kurs schon in astronomische Höhen treiben, glauben Sie nicht auch? Meinung

In einer Woche ist es so weit - NFT Technologies Inc. (WKN: A3DM5Z)* kündigt auf dem Firmen-Twitter an: