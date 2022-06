Es gibt so manche Top-Dividendenaktie, von der kann ich unternehmensorientiert gar nicht genug bekommen. Aber so manches Mal ist es der Preis, der mich zurückschrecken lässt. Deshalb habe ich einige Staffelungen mit Konditionen, zu welchen Konditionen ich zuschlage. Bei einer Top-Dividendenaktie ist das ab 3,4 % Dividendenrendite wieder der Fall. Danach hingegen bei 4 %. Blicken wir auf diesen unternehmensorientierten Mix mit der jeweiligen Dividende. Und warum diese Aktie in meinem Depot gerne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...