Das taiwanesische Analystenhaus geht davon aus, dass die Energiespeicherkapazität bis 2025 weltweit 362 Gigawattstunden erreichen wird. China wird Europa überholen, und die USA werden der am schnellsten wachsende Energiespeichermarkt der Welt sein.von pv magazine Global In den vergangenen Jahren ist die weltweit installierte Kapazität von Windkraft und Photovoltaik stetig gewachsen. Nun wird erwartet, dass nun auch die Energiespeicherung in diese Fußstapfen treten wird. Dem taiwanesischen Analysten Trendforce zufolge haben die Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)-Batteriespeicher erhebliche Vorteile gegenüber ...

