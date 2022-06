Berlin (ots) -Die Bundesvertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund tagt am 22. Juni 2022 in Freiburg. Die Sitzung beginnt um 11.00 Uhr und findet statt imKonzerthaus FreiburgKonrad-Adenauer-Platz 179098 Freiburg im Breisgau.Die Sitzung der Bundesvertreterversammlung ist öffentlich und wird auf www.deutsche-rentenversicherung.de per Live-Stream übertragen. Pressevertreter sind herzlich willkommen.Martin Horn, Oberbürgermeister der Stadt Freiburg, und Peter Weiß, Bundeswahlbeauftragter der Bundesregierung für die Sozialversicherungswahlen, werden zu Beginn der Sitzung ein Grußwort sprechen. Anschließend berichtet der Vorsitzende des Bundesvorstandes, Alexander Gunkel, über die Finanzsituation der Rentenversicherung und aktuelle Herausforderungen. Im Mittelpunkt des Berichts von Gundula Roßbach, Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund, steht der 65. Jahrestag der Einführung der umlagefinanzierten Rentenversicherung. Die Tagesordnung der Bundesvertreterversammlung kann im Internet unter www.deutsche-rentenversicherung.de eingesehen werden.Die Bundesvertreterversammlung setzt sich zusammen aus Versicherten- und Arbeitgebervertretern aller 16 Rentenversicherungsträger. Die bei der Sozialwahl gewählten Mitglieder der Bundesvertreterversammlung sind ehrenamtlich tätig.Pressekontakt:Dr. Dirk von der HeidePressesprecherTel. 030 865-89178Fax. 030 865-27379pressestelle@drv-bund.deOriginal-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50838/5250349