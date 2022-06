Der chinesische Hersteller Nio strebt mit seiner künftigen neuen Marke für erschwinglichere Elektroautos laut CEO William Li eine jährliche Produktionskapazität von 500.000 Fahrzeugen an. Hierfür hat Nio mit der Stadt Hefei nun eine Vereinbarung für die zweite Bauphase des NeoPark unterzeichnet. Bei dem NeoPark handelt es sich wie berichtet um einen eMobility-Industriepark in Hefei, an dem unter anderem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...