Studenten der Technischen Hochschule Aachen kämpfen bei Amazon UEMasters um den Titel des LoL-Champions

Im Finale trifft das deutsche Team auf Studierende aus den Niederlanden, Polen und der Türkei, mit denen es sich ein Preisgeld von mehr als 11 500 Euro teilt. 30 Teams und 220 Spieler aus 15 Ländern kämpfen seit März um den Turniersieg

Die Amazon UNIVERSITY Esports Masters gelten als die höchste Esports-Liga innerhalb des universitären Ökosystems und beweisen weiterhin, dass sie in der Lage sind, einen Wettbewerb mit den besten europäischen Universitätsspielern zu bieten. Das League of Legends-Finale wird am 25. und 26. Juni im GGTech-Hauptquartier in den Einrichtungen des Distrito Digital in Alicante, Spanien, stattfinden. Studenten aus Teams aus Deutschland, den Niederlanden, Polen und der Türkei werden um den Titel des europäischen Champions in League of Legends kämpfen.

Europäische Universitäten Die Teams, die darum kämpfen, sich in die europäische Siegerliste einzutragen, sind AIX Schwer von der Technischen Hochschule Aachen in Deutschland, AZS AGH von der AGH University of Science and Technology in Polen, Esports Team Twente von der Universität Twente in den Niederlanden und Yenilmezler ERU von der Erciyes Universität in der Türkei.

Es war ein harter Weg für diese Teams, das Finale des Wettbewerbs zu erreichen, da sie seit März letzten Jahres um einen der vier Plätze im europäischen Finale unter mehr als 30 Teams und 220 Spielern aus 15 Ländern kämpfen mussten. Insgesamt teilen sich diese vier Gewinner ein Preisgeld von 11 500 Euro.

Dieser Wettbewerb ist der krönende Abschluss einer spektakulären Ausgabe, die auch Wettbewerbe in Clash Royale, TeamFight Tactics und Rocket League umfasst.

Ein Sektor im ständigen Wachstum Seit seiner Gründung ist Amazon UNIVERSITY Esports Masters Zeuge der enormen Expansion des esports-Sektors, nicht nur als Wettbewerbsdisziplin, sondern auch als boomender Arbeitsmarkt. Wettbewerbe dieses Niveaus dienten als Einstiegsmöglichkeit für junge Fachkräfte, Spieler, Kreative und ganz allgemein für Innovatoren in dieser florierenden Branche.

Die Organisation dieser Meisterschaft wurde durch die Unterstützung von Unternehmen wie Intel, das alle Wettbewerbe mit den neuesten Technologien und maximaler Leistung im PC-Gaming versorgt, und Twitch Student ermöglicht.

Das League of Legends Amazon UEMasters Finale wird live auf twitch.tv/universityesports_de (deutsch) und twitch.tv/ uemasters (englisch) gestreamt.

