In den letzten Handelswochen stand die Aktie von Bavarian Nordic vor allem aufgrund der Affenpocken-Ausbreitung im Fokus. Doch die Gesellschaft will auch in den Kampf gegen Covid-19 eingreifen. Am Donnerstag gab der Impfstoff-Spezialist ein Update zu den weiteren Planungen dem Kapitalmarkt an die Hand.Bavarian Nordic hat das Studiendesign für seine Phase-3-Studie mit dem Covid-19-Booster-Impfstoffkandidaten ABNCoV2 angepasst. Demnach steht nun ein Vergleichsimpfstoff zur Verfügung, der eine doppelblinde, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...