Tech-Milliardär Elon Musk will nach einer Twitter-Übernahme auch bei der Produktentwicklung des Dienstes mitmischen. Dies sagte er am Donnerstag bei einer Videokonferenz gegenüber den Twitter-Beschäftigten. Unterdessen notiert die Aktie des Kurznachrichtendienstes weiterhin deutlich unter dem vereinbarten Übernahmepreis.Unter den Produktideen, die Musk dabei am Donnerstag nannte, war zum Beispiel, für die aktuell noch kostenlose Verifizierung der Nutzer Geld zu verlangen. Auch bekräftigte er die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...