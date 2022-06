Es passiert einmal alle drei Monate: An den Börsen steht der Hexensabbat an. An diesem besonderen Handelstag können die Kurse schon mal verrückt spielen. Riesige Summen werden bewegt. Aber was ist der Hexensabbat eigentlich und worauf sollten Anleger achten? Von Marian Kopocz. Heute achten Anleger ganz besonders auf ihre Einzelaktien, aber auch auf Indizes wie den Dax. Denn immer am dritten Freitag eines jeden Monats findet der "Kleine Verfall" an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...