Es ist noch nicht lange her, dass Apple seinen neuen Computerchip in Form des M2 vorgestellt hat. Während der Konzern selbst dabei von massiven Leistungssteigerungen sprach, fehlte es bisher noch an unabhängigen Berichten zur tatsächlichen Rechenleistung. Erste Informationen dazu sind nun aber durchgesickert, und die können sich sehen lassen.Wie das Portal "heise.de" berichtet, sind in der Datenbank des Benchmarks Geekbench erste Informationen zum M2 von Apple (US0378331005) aufgetaucht. Der schafft es im Testparcours auf 1919 Punkte bei der Nutzung ...

