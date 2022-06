FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 5040 (4700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS HARGREAVES LANSDOWN PRICE TARGET TO 925 (1250) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1550 (1750) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS ASOS PRICE TARGET TO 760 (1100) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 4400 (4700) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 190 (210) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ASHTEAD GROUP TARGET TO 4000 (4136) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS ASOS PRICE TARGET TO 1300 (1850) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 115 (125) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES INCHCAPE PRICE TARGET TO 970 (910) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 4000 (4400) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS GAMES WORKSHOP GROUP PRICE TARGET TO 10300 (11750) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS ASOS PRICE TARGET TO 900 (1500) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS HALFORDS GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - MORGAN STANLEY CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 67 (70) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS DELIVEROO PRICE TARGET TO 164 (193) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 65 (80) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN CUTS ASOS PRICE TARGET TO 3200 (4000) PENCE - 'BUY' - SOCGEN RAISES HAMMERSON TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 21,8 (24,8) PENCE - UBS RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 700 (680) PENCE - 'BUY'



