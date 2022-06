Goldman Sachs gilt als einer der größten Gold-Bullen. Doch nun kappen die Goldmänner ihr 6-Monats-Kursziel für das gelbe Edelmetall. Trotzdem ist die Bank langfristig weiter bullisch. Die Hintergründe.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ihr mittelfristiges Kursziel für Gold gesenkt. Bis zum Jahresende sehen Edelmetall-Experten der Bank den Goldpreis nun bei 2.300 statt 2.500 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Das 12-Monats-Kursziel blieb unverändert bei 2.500 US-Dollar. Zuerst berichtete darüber der US-Nachrichtensender Bloomberg.

Die Goldman-Analysten schreiben: "Es ist verlockend, die jüngste Schwäche von Gold auf einen Mangel an Investitionsnachfrage aufgrund höherer US-Zinsen zurückzuführen. Aber wir sehen den Ausverkauf von Gold in diesem Quartal im Einklang mit dem schwächeren Yuan. Er spiegelt in erster Linie die Auswirkungen von Lockdowns auf die chinesische Wirtschaft wider".

Insbesondere in Schwellenländern stünde die Wirtschaft zuletzt stark unter Druck. Dadurch habe es einen "Vermögensschock" gegeben, der sich negativ auf die Goldnachfrage ausgewirkt habe. "Dieser negative Vermögenseffekt für Gold wurde durch eine Auflösung von kurzfristig orientierten Futures- und ETF-Positionen verstärkt", so die Analysten. Dadurch sei insgesamt mehr Kapital aus dem Goldmarkt abgeflossen, als neues hereinkam.

Doch langfristig ist Goldmann beim Goldpreis bullisch: "Der Vermögensschock scheint seinen Höhepunkt erreicht zu haben, und wir erwarten eine Erholung der Goldnachfrage in den Schwellenländern in der zweiten Jahreshälfte." Und weiter: "In Ermangelung eines großen Liquiditätsschocks betrachten wir die derzeitige Goldpreisschwäche als einen guten Einstiegspunkt".

Am Freitagmorgen steht der Goldpreis in US-Dollar leicht im Minus. Eine Feinunze Gold (31,1 Gramm) kostet derzeit 1.850 US-Dollar (Stand: 17.06.2022, 10:52 Uhr).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US38141G1040,XD0002747026