Nach nicht einmal zwei Jahren verabschiedet sich Delivery Hero aus dem deutschen Leitindex. Ab Montag macht das Unternehmen Platz für den Konsumgüter-Konzern Beiersdorf. Wie geht es weiter für die Berliner?Am letzten DAX-Handelstag am Freitag gehört Delivery Hero nochmal zu den Tagesgewinnern. Am Mittag liegt die Aktie rund fünf Prozent am Plus. Danach ist das Abenteuer DAX für den Berliner Essenslieferanten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...