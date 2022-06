Mainz (ots) -Woche 25/22Sa., 18.6.Bitte Folgenänderung beachten:7.30 Robin Hood - Schlitzohr von SherwoodDas PferderennenAnimationsserieFrankreich/Deutschland 2014("Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Die Windmühle" entfällt.)Mo., 20.6.9.05 Volle Kanne - Service täglichBitte Änderung beachten:Moderation: Florian WeissBitte streichen: Nadine KrügerWoche 26/22So., 26.6.Bitte nochmalige Programmänderung ab 10.15 Uhr beachten:10.15 sportstudio live (HD/AT/UT)Die Finals 2022Live aus BerlinTriathlonEinzel MännerReporter: Martin SchneiderExperte: Daniel Ungerca. 11.20 UhrBasketball3x3 MännerReporter: Gari Paubandtca. 11.45 UhrFechtenDegen FrauenReporter: Julius Hilfenhausca. 12.05 Uhrheute Xpress (HD/UT)ca. 12.10 UhrRudernFrauen und MännerReporter: Norbert Galeske--------------------------------------zu So., 26.6.ca. 12.45 UhrBogenschießenMixed CompoundReporter: Alexander von der Groebenca. 13.05 UhrFechtenDegen MännerReporter: Julius Hilfenhausca. 13.30 UhrLeichtathletiku.a. Stabhochsprung Frauen, Weitsprung MännerReporter: Peter Leissl, Fabian Mesebergca. 13.55 UhrBogenschießenMixed RecurveReporter: Alexander von der Groebenca. 14.15 UhrTurnenStufenbarren Frauen, Sprung MännerReporter: Alexander RudaExperte: Ronny Ziesmerca. 14.35 UhrRad: Trial26" MännerReporter: Andreas Kürtenca. 15.00 Uhrheute Xpress (HD/UT)ca. 15.05 UhrKanu-SprintKajak Frauen, Canadier MännerReporter: Norbert GaleskeExperte: Ronald Rauheca. 15.40 UhrModerner FünfkampfMännerReporter: Heiko Klasenca. 16.05 UhrTurnenSchwebebalken, Barren, Reck MännerReporter: Alexander RudaExperte: Ronald Rauheca. 16.35 UhrLeichtathletiku.a. Speer Frauen, 800 m, 1500 mReporter: Peter Leissl, Fabian Meseberg----------------------------------zu So., 26.6.ca. 17.00 Uhrheute Xpress (HD/UT)ca. 17.05 UhrTriathlonIronman-EMZusammenfassung aus FrankfurtReporterin: Anja Fröhlichca. 17.20 UhrSchwimmenu.a. 100 m Freistil, 50 m Brust MännerReporter: Volker GrubeExperte: Christian Kellerca. 17.55 UhrLeichtathletiku.a. Diskus Männer, Weitsprung Frauen, 200 m Männer und FrauenReporter: Peter Leissl, Fabian MesebergModeration im Studio: Sven VossWeitere Liveübertragungen unter sportstudio.de("ZDF spezial: G7-Gipfel in Elmau - Der Auftakt" um 12.00 Uhr entfällt.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5250731