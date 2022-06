Der Bayer-Rivale Syngenta hält offenbar trotz des aktuell schwierigen Börsenumfelds an seinem Plan zum Börsengang in China noch in diesem Jahr fest. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Transaktion vertraute Personen. Der Agrochemiekonzern mit Sitz in Basel war vor fünf Jahren vom chinesischen Konzern ChemChina übernommen worden.In den vergangenen Jahren hatte Syngenta bereits mehrfach angekündigt, an die Börse zurückkehren zu wollen. Erst im Mai hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...