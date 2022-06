Die britische Innenministerin Priti Patel hat am Freitag die Auslieferung von Julian Assange an die Vereinigten Staaten genehmigt. Dort soll der Wikileaks-Gründer einem Haftrichter vorgeführt werden. Jahrelang lebte Julian Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London, bevor er im April 2019 von britischen Polizisten festgenommen wurde. Jetzt könnte die Zeit des 50-jährigen Australiers auf der Insel endgültig vorbei sein: Die britische Regierung hat grünes Licht für eine Auslieferung an die Vereinigten Staaten von Amerika gegeben. Wie Innenministerin Priti Patel bekannt ...

