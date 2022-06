Die Fed ist fest entschlossen, die Inflation auf ein 2%-Niveau zu bekommen. Für die kommende Sitzung werden weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Die EZB bereitet derzeit ein neues, inflationstreibendes QE-Programm vor. Die Schweiz überrascht mit eigener Zinserhöhung. Gold bleibt in diesem Umfeld gelassen.Am Mittwoch hielt der Abwärtstrend bei Gold an, der erst bei 1.806 US-Dollar je Feinunze sein Ende fand, woraufhin der Goldpreis bis zum heutigen Zeitpunkt des Berichts auf 1.850 US-Dollar gestiegen ist. Dies war zu erwarten, nachdem Fed-Chef Powell ...

