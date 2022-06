PNE Aktie - Aufsteigeraktie. Zum 20.06.2022 steigt PNE in den SDAX auf - Nachhaltigkeit als Anlagekriterium scheint immer mehr im Kapitalmarkt anzukommen. PNE steht für den Aufbau eines Windanlagenportfolios, profitables Wachstum und politischen Rückenwind "auf Jahre" - zeigt sich auch bei der platzierten Anleihe. Während die die Aktie der PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2) wie am Lineal gezogen eine Kursentwicklung vom 03.01.2022 bei 8,72 EUR bis aktuell (17.06.2022,11:45 Uhr, XETRA) auf 13,32 EUR - auf 52 Wochen Sicht ein fast rekordmässiges Plus von rund 79 %. Und auch die Kursrückschläge am Gesamtmarkt ...

