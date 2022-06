(shareribs.com) Frankfurt / New York 17.06.2022 - Biotech-Aktien zeigen am Mittag eine Gegenbewegung, nachdem es am Vortag noch deutlich abwärts ging. Papiere von MorphoSys und Evotec können kräftig zulegen. Der DAX steigt um 1,0 Prozent auf 13.174 Punkte, gestützt von E.On, Delivery Hero und Vonovia. Leicht unter Druck liegen Brenntag, Bayer und Porsche. Der MDAX verbessert sich um 1,5 Prozent auf ...

