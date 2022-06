Downers Grove, Illinois (ots/PRNewswire) -Sich zusammen auf Lebensmittel- und Ernährungszutaten, Innovation und Produktbeschleunigung konzentrierenUnivar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) ("Univar Solutions" oder "das Unternehmen"), ein weltweit führender Distributor von Chemikalien und Zutaten sowie Anbieter von Mehrwertdiensten, gab heute die Gründung von Foodology by Univar Solutions bekannt, einem spezialisierten Team, das sich auf die besonderen Bedürfnisse der Lebensmittel- und Nahrungsmittelbranche in Bezug auf Vertrieb und technische Innovation konzentriert."Foodology verkörpert das fortwährende Engagement von Univar Solutions, die 'Zukunft der Lebensmittel' mitzugestalten, indem wir globalen Marken Zugang zu den notwendigen Inhaltsstoffen, Formulierungen, Testressourcen, regulatorischem Fachwissen und einer erstklassigen Lieferkette bieten, die für die nachhaltige Ernährung einer wachsenden Welt erforderlich sind", sagte Nick Powell, President, Ingredients & Specialties und President, Europe, Middle East and Africa and Asia Pacific, bei Univar Solutions. "Foodology zeichnet Univar Solutions auch als Vollsortimenter für Lebensmittelzutaten, Produktinnovator, sicherer Lieferant und kompetenter Partner aus."Unter dem Dach von Foodology by Univar Solutions wird das Unternehmen seine Expertise in allen Aspekten des Verkaufs, Marketings und Vertriebs von Lebensmittel- und Nahrungsmittelbestandteilen weiter ausbauen, indem es sein globales Netzwerk von Lebensmittelwissenschaftlern, Testküchen und ein robustes Portfolio an vielfältigen und nachhaltigen Bestandteilen nutzt, um die neuesten Lösungen in den Bereichen Technik, Trends und Anwendungsentwicklung zusammenzubringen. Dieser Ansatz macht Foodology zu einem wertvollen Partner für Marken und Lieferanten aller Größenordnungen, die Produkte mit saubereren Etiketten entwickeln, auf Markttrends oder gesetzliche Vorschriften reagieren, "frei von"- und andere Auslobungen testen sowie neue Produkte schneller auf den Markt bringen wollen."Foodology kombiniert unsere branchenführenden Vertriebsressourcen, unser globales Netzwerk von Lebensmittelwissenschaftlern und Spezialisten für Inhaltsstoffe in unserem Ökosystem globaler Lösungszentren, einschließlich des auf Lebensmittel fokussierten Entwicklungsbereichs in The Hatchery in Chicago, mit einer noch stärkeren Bank von Branchenexperten", fügte Kevin Hack, Global Vice President of Food Ingredients bei Univar Solutions, hinzu. "Diese Fähigkeiten vereinen unsere erstklassige Vertriebspräsenz und unser umfassendes technisches Wissen in der Lebensmittelindustrie, um innovative Lösungen zu entwickeln und in jeden Winkel der Welt zu liefern, was uns zur ersten Wahl für diejenigen macht, die Zutaten benötigen."Das Foodology by Univar Solutions Team wird auf der Institute of Food Technologists (IFT) Expo in Chicago vom 10. bis 13. Juli ausstellen. Das Unternehmen wird seine Markteinführung auch im Rahmen einer Reihe von Veranstaltungen bei der offiziellen Eröffnung seiner Testküche in The Hatchery Chicago feiern, die zur gleichen Zeit stattfindet.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte univarsolutions.com/foodologyInformationen zu Univar SolutionsUnivar Solutions (NYSE: UNVR) ist ein führender, weltweit tätiger Distributor von Spezialchemikalien und Inhaltsstoffen mit einem erstklassigen Portfolio, in dem die weltweit führenden Hersteller vertreten sind. Mit der größten privaten Transportflotte der Branche und nordamerikanischen Vertriebskräften, beispiellosem Logistik-Know-how, fundiertem Markt- und Regulierungswissen, erstklassiger Formulierungsentwicklung und führenden digitalen Tools ist das Unternehmen gut dafür aufgestellt, maßgeschneiderte Lösungen und Mehrwertdienste für eine Vielzahl von Märkten, Branchen und Anwendungen anzubieten. Univar Solutions hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheit, die Ernährung, die Sauberkeit und die Sicherheit der Bevölkerung zu fördern und gleichzeitig Kunden und Lieferanten bei Innovationen zu unterstützen und sich auf das gemeinsame Wachstum zu konzentrieren. Weiteres erfahren Sie auf UnivarSolutions.com.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unsere Absichten, Überzeugungen, Erwartungen und Vorhersagen für die Zukunft, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung gelten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen und Annahmen abweichen. Eine detaillierte Erörterung dieser Faktoren und Unsicherheiten ist in den Unterlagen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission enthalten. Zu den potenziellen Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen könnten, zählen unter anderem: die endgültige geografische Ausbreitung der Covid-19-Pandemie; die Dauer und Schwere der Covid-19 Pandemie; Maßnahmen, die von Regierungsbehörden ergriffen werden können, um die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie anzugehen oder auf andere Weise zu mildern; die potenziell negativen Auswirkungen von Covid-19 auf die Weltwirtschaft und unsere Kunden und Lieferanten; die Gesamtauswirkungen der Covid-19-Pandemie auf unser Geschäft, unserer Betriebsergebnisse und unsere finanzielle Lage; andere Schwankungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, insbesondere in der industriellen Produktion und die Anforderungen unserer Kunden; signifikante Veränderungen der Geschäftsstrategien der Produzenten oder der Geschäftstätigkeit unserer Kunden; erhöhter Wettbewerbsdruck, auch aufgrund der Konsolidierung der Wettbewerber; eine signifikante Änderungen der Preisgestaltung, der Nachfrage und der Verfügbarkeit von Chemikalien; unsere Verschuldung; die von unseren Schuldinstrumenten auferlegten Beschränkungen und unsere Fähigkeit, bei Bedarf zusätzliche Finanzmittel zu erhalten; das breite Spektrum von Gesetzen und Vorschriften, denen wir unterliegen, einschließlich weitreichender Gesetze und Vorschriften in den Bereichen Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; die Unfähigkeit, das Geschäft und die Systeme von Unternehmen, die wir erwerben, einschließlich von Nexeo Solutions, Inc. zu integrieren oder die erwarteten Vorteile solcher Übernahmen umzusetzen; potenzielle Geschäftsstörungen und Sicherheitsverletzungen, einschließlich Cyber-Sicherheitsverletzungen; die Unfähigkeit, ausreichendes Betriebskapital zu erwirtschaften; die Erhöhung der Transport- und Kraftstoffkosten und Veränderungen in unserer Beziehung zu Drittanbietern; Unfälle, Sicherheitsmängel, Umweltschäden, Produktqualität und Haftungsfragen und Rückrufaktionen; größere oder systemische Lieferausfälle, die unser Vertriebsnetz oder unsere Produkte betreffen; betriebliche Risiken, für die wir möglicherweise nicht ausreichend versichert sind; laufende Rechtsstreitigkeiten und andere rechtliche und regulatorische Risiken; Herausforderungen im Zusammenhang mit internationalen Geschäften; Zins- und Währungsschwankungen; mögliche Wertminderungen des Geschäfts- oder Firmenwerts; Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Akquisitionen, Ventures und strategischen Investitionen; negative Entwicklungen, die unsere Pensionsfonds und die betriebliche Altersversorgung betreffen; Arbeitsunfälle im Zusammenhang mit dem gewerkschaftlich organisierten Teil unserer Belegschaft; sowie die anderen Faktoren, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission beschrieben werden. Wir weisen darauf hin, dass die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung keine Garantie für zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse darstellen und dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gemacht oder angedeutet werden. Darüber hinaus lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen im Allgemeinen an der Verwendung zukunftsgerichteter Terminologie wie "könnten", "planen", "suchen", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "antizipieren", "glauben" oder "weiter" oder deren Verneinung oder Abweichungen davon oder ähnliche Begriffe erkennen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gemacht, und das Unternehmen ist nicht dazu verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Änderungen der Annahmen, das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse oder sonstiges widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1557724/Univar_Solutions_to_Report_2021_Second_Quarter_Financial_Results_on_August_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1841285/Foodology_By_Univar.jpgVideo - https://www.youtube.com/watch?v=w_KhXV5knpoFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1841282/Foodology1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1841283/Foodology4.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1841284/Foodology3.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1841286/Foodology2.jpgPressekontakt:Investor Relations: Heather Kos,+1 844-632-1060,IR@univarsolutions.com; Medienarbeit,Dwayne Roark,+1 331-777-6031,mediarelations@univarsolutions.comOriginal-Content von: Univar Solutions Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156629/5250840