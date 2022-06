Netflix-Fans werden den Namen Anna Sorokin kennen, schließlich bekam die Betrügerin mit "Inventing Anna" ihre eigene Serie. Jetzt will sich die 31-jährige Deutschrussin von ihrem Hochstapler-Image lösen. Vier Jahre lang saß Anna Sorokin, auch bekannt als Anna Delvey, in den USA im Gefängnis. Sie war des schweren Diebstahls in vier Fällen sowie des Erschleichens von Dienstleistungen in vier weiteren Fällen schuldig gesprochen worden. Sorokin hatte im großen Stil Hotels, Geschäftsleute, Banken, Freunde und Bekannte belogen und betrogen, indem sie vorgegeben hatte, der High Society ...

