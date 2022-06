Doha (ots) -Am 21. November 2022 beginnt mit dem Eröffnungspiel zwischen Katar und Ecuador die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022, die mit Katar als Gastgeber zum ersten Mal von einem Land im Nahen Osten ausgerichtet wird. Damit das diesjährige sportliche Großereignis ein unvergessliches Spektakel wird, laufen die Vorbereitungen schon seit Jahren auf Hochtouren. Besonders in puncto Architektur hat sich die kleine Nation mit Bauwerken von Meisterklasse wie dem Museum für Islamische Kunst, das vom weltberühmten Architekten I. M. Pei entworfen wurde, oder dem Nationalmuseum von Katar, welches der mit dem Pritzker-Preis ausgezeichnete Architekt Jean Nouvel gestaltete, zu einem wahren Giganten gemausert. Qatar Tourism wirft einen Blick auf einige der spannendsten Architekturprojekte und stellt interessante Eröffnungen vor, die noch für dieses Jahr geplant sind.Die HauptveranstaltungDie FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022 ist die erste WM, bei der die Zuschauer mehrere Spiele am selben Tag besuchen können. Alle acht eindrucksvollen Stadien sind durch ein unterirdisches Metrosystem verbunden und werden durch mindestens eine der drei hypermodernen Linien Rot, Grün oder Gold bedient.Als erstes WM-Stadion wurde 2019 das Al Janoub Stadium fertiggestellt. Entworfen hatte es die 2016 verstorbene Dame Zaha Hadid. Das Lusail Stadium, in dem unter anderem das Eröffnungsspiel und das Finale ausgetragen werden, wurde speziell für das Wechselspiel von Licht und Schatten konzipiert. Das direkt außerhalb des Stadtzentrums von Doha gelegene Education City Stadium dagegen trägt den Spitznamen "der Diamant in der Wüste", weil es bei Tag glitzert und bei Nacht funkelt. Nach der Weltmeisterschaft soll Education City der Heimspielort der katarischen Frauennationalmannschaft werden. Das Al Bayt Stadium ist eine Hommage an die arabische Gastfreundschaft - ein nationales Merkmal, das auch bei der Beherbergung der vielen Besucher eine wichtige Rolle spielen wird - denn es wurde in Form eines traditionellen arabischen Beduinenzeltes entworfen.Unterkünfte für eine Million Besucher aus aller WeltIm November und Dezember werden in Katar bis zu eine Million Menschen erwartet. Um diese Vielzahl von Gästen unterzubringen wird Qatar Tourism in Zusammenarbeit mit MSC Cruises zwei Kreuzfahrtschiffe zur Verfügung stellen (https://www.qatar2022.qa/book/en/cruise-ship-hotels). Darüberhinaus werden auch sogenannte Fan-Dörfer (https://www.qatar2022.qa/book/en/fan-villages) errichtet, um die Spiele für jedermann erschwinglich zu machen. In Doha gibt es drei solcher Dörfer: Zafaran, Ras Bu Fontas und Rawdat Al Jahhaniya, in denen die Fußballfans übernachten können.Unterdessen halten sich hartnäckig Gerüchte, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft im Zulal Wellness Resort by Chiva-Som ihr WM-Domizil aufschlagen wird. Das Hotel wurde von den World Spa Awards als bestes Wellness-Resort des Jahres 2020 ausgezeichnet. Das Quartier bietet dem Team zweifellos die besten Möglichkeiten, sich zwischen den Spielen ausreichend zu regenerieren.Zukünftige Wahrzeichen und AttraktionenManche Hotels sind so markant, dass sie selbst zur Attraktion werden. So rüstet sich Lusail für eine der spektakulärsten Hoteleröffnungen der Saison. Das Sechs-Sterne-Hotel Raffles Doha und das Fünf-Sterne-Hotel Fairmont Doha werden sich die Katara Towers teilen. Laut Berthold Trenkel, Chief Operating Officer von Qatar Tourism, ein absolutes Vorzeigeprojekt. Inspiriert vom Landeswappen Katars, stellt es das architektonische Äquivalent von zwei sich kreuzenden Krummsäbeln dar. Verantwortlich für den kulinarischen Triumph ist ein deutsches Team: Dirk Haltenhof und André Kaiser sind entschlossen, die Hotels auf dem Radar der internationalen Feinschmeckerszene zu platzieren.Neben den Stadien und Unterkünften investiert Katar auch in die Unterhaltung abseits des Spielfelds. Im November wird im Golfstaat ein Winter Wonderland eröffnet, das die Besucher in die richtige Stimmung für die Weihnachtszeit versetzen will. Der Themenpark wird sich über eine Fläche von 200.000 Quadratmetern erstrecken und sechs Bereiche für Fahrgeschäfte sowie für Partys, Wassersport und diverse Events bieten.Wenn Sie mehr über Katar erfahren oder Ihre nächste Reise planen möchten, finden Sie weitere Informationen unter www.visitqatar.qa. (http://www.visitqatar.qa/)Passendes Bildmaterial zum Download (https://havas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/annegret_hengst_globalservs_com/EnqGm0iDzNhIliGwSYzw2CwBzqi8uTTvTJTe4XHYmgZ6rg?e=S3Kzp8)Über Katar:Katar ist eine vom Arabischen Golf umgebene Halbinsel im Herzen des Nahen Ostens; für 80 % der Weltbevölkerung innerhalb von sechs Flugstunden erreichbar. 2020 von Numbeo als das sicherste Land der Welt bewertet, heißt Katar alle Reisenden willkommen - Gäste aus über 95 Ländern können sogar visumfrei einreisen. Katar hat eine unglaubliche Vielfalt an bequem zu erreichenden Touristenattraktionen: Eine reichhaltige Fauna und Flora - darunter Walhaie und das majestätische Nationaltier, die Arabische Oryx-Antilope - sowie zahlreiche Erlebnisangebote, die eine einzigartige Kombination aus kultureller Authentizität und Modernität bilden. Von ikonischen Museen, Rooftop-Restaurants und aufregenden Wüstenabenteuern bis hin zu weltberühmten Veranstaltungen, darunter keine geringere als die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022, ist für jeden Reisetyp und Geldbeutel etwas dabei. Transitreisende über Katar können dank der preisgünstigen Stopover-Pakete (https://www.qatarairways.com/en-gb/offers/qatar-stopover.html), die von Qatar Airways und Discover Qatar mit Unterstützung von Qatar Tourism angeboten werden, aus einem Urlaub zwei machen.Über Qatar Tourism:Qatar Tourism (https://www.visitqatar.qa/de/home) ist die offizielle Regierungsbehörde, die für die Entwicklung und Förderung des Tourismus in Katar verantwortlich ist und so das exponentielle Wachstum des Sektors unterstützt. Katar ist ein Reiseziel, an dem Menschen aus aller Welt zusammenkommen, um ein einzigartiges Angebot an Kunst, Kultur, Sport und Abenteuer zu erleben, das auf exzellenten Service ausgerichtet ist und sowohl Familien als auch Geschäftsreisende anspricht. Qatar Tourism ist bestrebt, die gesamte touristische Wertschöpfungskette zu stärken, die lokale und internationale Besuchernachfrage zu steigern, Investitionen aus dem Ausland anzuziehen und eine Multiplikatorwirkung auf die gesamte heimische Wirtschaft zu erzielen. Die Qatar Tourism Strategy 2030 setzt das ehrgeizige Ziel, bis 2030 mehr als sechs Millionen internationale Besucher pro Jahr zu begrüßen und Katar damit zum am schnellsten wachsenden Reiseziel im Nahen Osten zu machen.