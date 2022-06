Tesvolt setzt neue Batteriemodule mit höherer Leistungsdichte in seinen Gewerbespeichern ein. Die neuen Batteriespeicher der E-Serie sind bereits seit Mai am Markt verfügbar und nun mit allen Details in der pv magazine-Marktübersicht gelistet.Die seit Mai verfügbare E-Serie der Gewerbespeicher von Tesvolt ist nun in der pv magazine Marktübersicht gelistet. Ergänzend zu den bisherigen Gewerbe-Batteriespeichern "TS HV 70" und "TSi HV 80" sowie dem Großspeicher "TSP", gibt es nun alle Typen auch in der e-Variante. Außerdem ist eine zusätzliche Größenklasse, der "TSi HV 100e" erhältlich. Im Gegensatz ...

