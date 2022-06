Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Inflation, Zinsanhebungen, Rezessionsängste - der Markt spielt wieder einmal den Blues. Um die jüngsten Entwicklungen auszuhalten, bleibt fast nur noch Tabak und Alkohol. Zumindest beim Aktienkauf. Der Börsenpunk sieht aktuell große Chancen bei Tabakfirmen. Die Performance der vergangenen Monate bei BAT, Altria und Co ist jedenfalls beeindruckend. Fehlt noch das Thema Alkohol. Mit Diageo hat der Börsenpunk ein spannendes Puzzleteil für das 80-Prozent-Depot gefunden. Der Spirituosenhersteller verfügt über eine ganze Reihe herausragender Marken. Folgende Aktien werden im Video besprochen: Anta Sports (WKN: A0MVDZ), Fisker (WKN: A2P9A3), Nippon Yusen (WKN: 859849), On Cloud (WKN: A3C20K), Aixtron (WKN: A0WMPJ), BAT (WKN: 916018), Diageo (WKN: 851247) Folgen Sie dem Börsenpunk auch bei Instagram: https://www.instagram.com/boersenpunk ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf