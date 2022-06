Basel, Schweiz (ots) -Auf Erfolgskurs ist die ART BASEL auch beim Thema Nachhaltigkeit. In diesem Jahr überraschte sie erstmals Besucher und Aussteller in Basel mit einer grünen Oase im neugestalteten Rundhof in der Haupt-Messehalle.ISLE OF TREES wurde entwickelt von ENEA Landscape Architecture, dem erfolgreichen Schweizer Unternehmen, mit internationalen Niederlassungen in New York, Miami und Mailand. Das richtungsweisende Projekt auf der ART BASEL zeigte, wie den Folgen des Klimawandels mit der Einrichtung von Grünzonen entgegengewirkt werden kann. Entstanden ist ein Landschaftsgarten 'en miniature' mit ausgesuchten resilienten und bedrohten, bis zu 15m hohen Bäumen: Rotbuchen, Föhren und Eisenholzbäume schenken Schatten und sorgen für eine Verbesserung der Durchlüftung, der Luftqualität und erträglicheren Temperaturen. Die attraktive Regenerations-Zone im Grünen, mit speziell entwickelten Outdoor-Möbeln von Paola Lenti, erfreute sich auf der diesjährigen Messe größter Beliebtheit und hat tausende von Besuchern angelockt. Auch zukünftig sollen nachhaltige Maßnahmen, während der 5-jährigen Partnerschaft zwischen der Art Basel und ENEA Landscape Architecture weiterentwickelt werden.Eneas Anliegen ist: Mensch und Natur wieder in Einklang zu bringen. Am oberen Zürichsee betreibt er seit 2010 ein Baummuseums. Das Baummuseum ist, gleichzeitig auch ein 'Garten der Künste' mit 38 internationalen Kunst-Installationen u.a. von Sylvie Fleury, Olav Nicolai, John Giorno, Ugo Rondinone, Jürgen Drescher u.a. In Österreich sorgte Enzo Enea 2019 mit "For Forest" für weltweites Aufsehen, als er einen temporären, 2.000 Bäume umfassenden Wald in das Kärtner Wörthersee Stadion verpflanzte. www.enea.chPresseinformationen, Bilder: https://we.tl/t-Nh8tdNbeH4Video: https://t1p.de/kff3vPressekontakt:Goldmann Public Relations, Daniela GoldmannE-Mail: daniela.goldmann@goldmannpr.deTel +49 (0) 89 / 211 164 19Original-Content von: enea landscape architecture, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100090894/100891175