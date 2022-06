Seit letzter Woche hatte die JinkoSolar erneut mit herben Rücksetzern zu kämpfen. In der Spitze verlor sie innerhalb von sechs Handelstagen knapp 23 Prozent an Wert. Vor dem Wochenende gibt der Titel aber nochmal richtig Gas und notiert vorbörslich über fünf Prozent im Plus. Obendrein sorgt diese Neuigkeit für gute Laune bei Anlegern.JinkoSolar gab bekannt, dass seine Fabrik in Malaysia die erste "RE100-Fabrik" in Übersee geworden ist, die vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben wird. 100 ...

