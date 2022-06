WOCHENVORSCHAU/20. bis 26. Juni (25. KW) -2

DJ WOCHENVORSCHAU/20. bis 26. Juni (25. KW)

=== M O N T A G, 20. Juni 2022 *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Mai *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe April 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 3Q, London 09:00 DE/Bundesregierung, Briefing zu EU-Westbalkan-Gipfel, EU-Gipfel, G7-Gipfel und Nato-Gipfel, Berlin 10:00 DE/Bitcom, Pessekonferenz zur Digitalisierung der Wirtschaft, Berlin 11:30 DE/Bundesverband deutscher Banken, PG (virtuell) zu Klimarisiken und EZB-Klimastresstest 11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-Pk, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Juni *** 15:00 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP (17:00 Anhörung Lagardes als ESRB-Chefin), Brüssel *** 15:00 DE/IG-Metall-Vorstand, PK (virtuell) zur Forderungsempfehlung für die Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie 2022 17:00 DE/Bundeskanzler Scholz,Rede zum Festakt anläßlich des des 10jährigen Bestehen des Stipendium-Mentoring-Programms der Deutschlandstiftung Integration, Berlin 16:15 DE/DIHK, Vorstellung der Studie "Cross-Border-E- Commerce - Internationaler Vertrieb über digitale Kanäle" *** 19:00 EU/EZB-Ratsmitglied Nagel, Interview mit Pioneer *** 20:00 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei Annual Dinner der Society of Professional Economists, London - Märkte/Börsenfeiertag US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt NYSE, Nasdaq - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) D I E N S T A G, 21. Juni 2022 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Juni mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 07:00 DE/Nordex SE, Ergebnis 1Q, Hamburg *** 08:00 CH/Handelsbilanz Mai *** 08:15 IT/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Interview zu Aufsichtsprioritäten bei Veranstaltung von Mediobanca, Mailand 09:00 DE/Compleo Charging Solutions AG, Online-HV *** 09:30 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Tag der Industrie; u.a. Reden von Bundeskanzler Scholz (11:15), Bundesfinanzminister Lindner (12:30) und Bundeswirtschaftsminister Habeck (16:35), Berlin *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone April 11:00 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Online-HV 11:00 DE/Medios AG, Online-HV 11:00 DE/Varta AG, Online-HV 11:00 DE/Deutscher Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga), PK zur aktuellen Lage des Gastgewerbes, Berlin 11:00 DE/Initiative DFA Digital für alle, Online- Pressekonferenz: Digitaltag 2022 - Digitalisierung erleben, Berlin 11:20 DE/Bundeskanzler Scholz, Treffen mit der littauischen Ministerpräsidentin Simonyte, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Keynote beim 3. Berlin Aviation Summit des Bundesverbandes der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI), Berlin *** 13:00 DE/Konjunkturprognose des IWH - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle 13:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Pk nach Teilnahme an der Kabinettssitzung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Berlin 13:00 DE/FDP-Fraktionsvorsitzenden Dürr, Statement vor der Fraktionssitzung, Berlin 14:00 DE/Bundestag, Sitzung der SPD-Bundestagsfraktion, Berlin *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Mai *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Mai M I T T W O C H, 22. Juni 2022 *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Mai 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:15 DE/Bundesverkehrsminister Wissing, Bahnchef Lutz, Pk zum Thema: "Zukunft der DB und der Schiene", Berlin *** 09:35 DE/EZB-Direktor Elderson, Rede bei Konferenz zu Gesamtbanksteuerung der Frankfurt School of Finance, Frankfurt *** 10:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Online-HV 10:00 DE/Evotec SE, Online-HV 10:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Online-HV 10:00 DE/Voltabox AG, Online-HV 10:00 DE/Parlamentarische Geschäftsfüherin der SPD- Bundestagsfraktion, Mast, Pressekonferenz, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Sto SE & Co KGaA, Online-HV 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 15-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd Euro 13:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 13:00 DE/Bundesregierung, Regierungs-Pk, Berlin 13:00 DE/Zentraler Immobilien Ausschuss (ZIA), Tag der Immobilienwirtschaft, Berlin 13:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungsbefragung von Verteidigungsministerin Lambrecht, Berlin 14:00 DE/Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, Vortrag von Präsident Fuest zum Thema: "Folgen des Krieges in der Ukraine und wirtschaftspolitische Handlungsoptionen", Dresden 14:00 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Bankwirtschaftliche Tagung; u.a. mit Bundesbank-Vorstandsmitglied Mauderer (14:30) und Bundesfinanzminister Lindner (15:30), Berlin *** 15:05 DE/Bundeskanzler Scholz, Regierungserklärung zum EU- Rat, G7- und Nato-Gipfel, Berlin 15:15 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede beim 19. Steuer- Gewerkschaftstag der Deutschen Steuer-Gewerkschaft (DStG), Berlin 15:30 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede und Q&A bei der 77. Bankwirtschaftlichen Tagung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Juni (Vorabschätzung) *** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung im Rahmen des Berichts zur Geldpolitik vor dem Bankenausschuss des Senats, Washington 16:50 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede beim Tag der Immobilienwirtschaft 2022 des Zentralen Immobilienausschusses (ZIA), Berlin 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Gesundheitsministerkonferenz (bis 23.6.), Magdeburg - DE/Bundeskanzler Scholz, Rede auf der ILA, Berlin D O N N E R S T A G, 23. Juni 2022 *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Mai *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Juni 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:00 EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council), Frankfurt *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes und verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes und verabeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des Geldpolitischen Rats *** 10:00 NL/Qiagen NV, HV, Venlo *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes und verarbeitendes Gewerbe Eurozone 10:00 DE/Edag Engineering Group AG, Online-HV 10:00 DE/Bauer AG, Online-HV *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes und verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni 13:00 DE/PVA TePla AG, Online-HV *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Leistungsbilanz 1Q *** 14:30 BE/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede bei gemeinsamer Konferenz von EZB und Abwicklungsbehörde SRB (14:40 EU-Kommissarin McGuinness, 15:00 SRB-Chefin König - bis 24.6.), Brüssel *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes und arbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni 16:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Keynote bei Tech-Festival hub.berlin, Berlin 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung im Rahmen des Berichts zur Geldpolitik vor dem Finanzdienstleistungsausschuss *** 16:30 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Joint Spring Conference on Monetary Policy and Expectations of Households and Firms, Eltville *** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede und Q&A beim Colloquium zu Ehren Wolfgang Clements der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, Berlin 22:02 US/Fedex Corp, Ergebnis 4Q, Memphis *** 22:30 US/Federal Reserve Board, Veröffentlichung der Ergebnisse des jährlichen Bankenstresstests *** - EU/Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (bis 24.6.); am Vormittag EU-Westbalkan-Gipfel, Brüssel - DE/Abschluss Gesundheitsministerkonferenz (seit 22.6.), Magdeburg F R E I T A G, 24. Juni 2022 09:00 NL/Steinhoff International Holdings NV, Ergebnis 1H, Amsterdam 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 10:00 DE/Bundesaußenministerin Baerbock, Bundesentwicklungsministerin Schulze, Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir, Pk zum Thema: "Gemeinsam für globale Ernährungssicherheit - Deutschlands Beitrag gegen die Hungerkrise", Berlin 10:00 DE/Einhell Germany AG, Online-HV *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Juni *** 11:30 BE/SRB-Chefin König, Abschlussrede bei gemeinsamer Konferenz von EZB und Abwicklungsbehörde SRB

(seit 23.6.), Brüssel 11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-Pk, Berlin 12:00 DE/Die Linke, Parteitag (bis 26.6.), Erfurt *** 13:30 CH/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an UBS- Panel zu "Central Banks and Inflation", Zürich *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Juni *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan Juni (2. Umfrage) *** 16:00 US/Neubauverkäufe Mai *** - EU/Abschluss Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (seit 23.6.), Brüssel - Märkte/Börsenfeiertag Schweden, Finnland S A M S T A G, 25. Juni 2022 09:00 DE/Die Linke, Fortsetzung Parteitag (bis 26.6.), S O N N T A G, 26. Juni 2022 09:00 DE/Die Linke, Abschluss Parteitag (seit 24.6.), Erfurt *** - DE/G7, Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (bis 28.6.), Schloss Elmau ===

