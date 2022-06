GÖPPINGEN (IT-Times) - Beim deutschen Softwareunternehmen TeamViewer sind die ersten Insider-Geschäfte in diesem Jahr zu beobachten, nachdem der Aktienkurs in den letzten Monaten zusammengebrochen ist. Oliver Steil, amtierender Vorstandsvorsitzender der Teamviewer AG (ISIN: DE000A2YN900), hat in drei...

Den vollständigen Artikel lesen ...