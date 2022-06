Berlin (ots) -Die Reportage "Siegertypen - Jung, weiblich, erfolgreich" von Lea Zora Freist und Fanny Juschten, zeigt der Nachrichtensender WELT am Sonntag, den 28. Juni, um 20.05 Uhr in Deutscher Erstausstrahlung.Sieben Frauen, die eines verbindet: Erfolg. Von der Unternehmerin bis zur Olympiasiegerin - allen ist es gelungen, entgegen Vorurteilen und Geschlechterklischees ihren eigenen Weg zu gehen. Damit sind sie Rolemodels für viele.In der Reportage schildern sie Erfahrungen mit Karriere-Hindernissen, teilen ihre Ansichten zu klassischen Geschlechterrollen und erklären, wie diese das berufliche Fortkommen von Frauen noch heute beeinflussen.Sie hinterfragen Vorurteile und Klischees, sprechen über Netzwerke und Quote. Welche Rolle spielen eine gute Partnerwahl und das richtige Umfeld? Lassen sich Kinder und Karriere wirklich vereinbaren? Was können Frauen von Männern lernen und wieso sind diverse Teams erfolgreicher?Die Rennfahrerin Sophia Flörsch versucht sich nach einem schweren Unfall den Weg in die Formel 1 zu erkämpfen. Janina Mütze, die Mitgründerin des Meinungsforschungsinstituts "Civey", wurde im Juni 2018 bereits mit 27 Jahren vom Wirtschaftsmagazin Forbes in die "30 Under 30"-Liste in der Kategorie Technologie gewählt. Tijen Onaran ist Unternehmerin und Gründerin von "Global Digital Women", sie rät Frauen sich eigene Netzwerke aufzubauen.Außerdem dabei: Julia Bösch, Gründerin "Outfittery" und Unternehmerin; Laura Ludwig, Beachvolleyballerin und Olympiasiegerin; Johanna Rief, Head of Sexual Empowerment bei "WOW Tech"; Aminata Touré, Vizepräsidentin und Mitglied des schleswig-holsteinischen Landtags von Bündnis 90/Die Grünen.Ab Samstag, den 18. Juni, sendet WELT vorab Kurzportraits der Frauen innerhalb der Nachrichtenstrecke.Die Reportage von Lea Zora Freist und Fanny Juschten "Siegertypen - Jung, weiblich, erfolgreich", zeigt WELT in Deutscher Erstausstrahlung am Sonntag, den 28. Juni 2022, um 20.05 Uhr. Am gleichen Tag sind die Frauen über den Tag verteilt zu Gast im WELT-Studio in Berlin.Die Sendung ist nach Ausstrahlung auch in der Mediathek (https://www.welt.de/mediathek/) und der TV-App verfügbar.Pressekontakt:Kathrin MohrProgrammkommunikation WELT und N24 Dokukathrin.mohr@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT Nachrichtensender, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/5251056