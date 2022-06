Das Einspeichern von Wasserstoff ist derzeit noch recht teuer. Die stofflichen Eigenschaften von Wasserstoff machen ihn nur schwer handhabbar. Die Entwicklung einer Arbeitsgruppe aus Rostock hat die Möglichkeiten zur chemischen Einspeicherung deutlich vorangebracht.Wasserstoff kann in Ameisensäure chemisch gebunden und wieder freigesetzt werden. Das fanden Forschende um den Chemiker Henrik Junge am Leibniz-Institut für Katalyse in Rostock heraus. Da hierbei Energie in Form von Wasserstoff chemisch eingespeichert wird und auf Abruf wieder ausgespeichert und in einer Brennstoffzelle verstromt werden ...

