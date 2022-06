München (ots) -ONLINE-TEILNAHME anmelden unter: https://www.vdma.org/kalender/-/event/view/74351++Ausblick 2022++kräftige Auftragseingänge++neue Markt-Risiken++automatica öffnet die Tore in München++Der Branchenumsatz von Robotik und Automation in Deutschland hat die Prognosen für 2021 übertroffen. Volle Auftragsbücher erlauben einen positiven Ausblick auf 2022 - allerdings unter dem Vorbehalt bekannter und neuer Marktrisiken.Der VDMA-Fachverband Robotik + Automation legt die aktuellen Branchenzahlen vor und liefert einen Ausblick auf die weitere Geschäftsentwicklung.Zur Eröffnung der automatica begrüßen wir den zuständigen Geschäftsführer der Messe München, Dr. Reinhard Pfeiffer, für einen Ausblick auf die diesjährige Veranstaltung sowie einen Einblick in die zukünftige strategische Ausrichtung der automatica.Wir laden Sie zur Pressekonferenz ein:Wann: Dienstag, 21. Juni 2022, 09:00 - 10:00 UhrWo: Pressezentrum, Ost-Eingang, 2. OG, Raum 1Pressezentrum Ost 2. OG (messe-muenchen.de) (https://messe-muenchen.de/de/locations/messe-muenchen-locations/messe-muenchen/raeume-flaechen/pressezentren/ost-2-og/)Bitte beachten Sie:- Die Pressekonferenz wird in hybridem Format angeboten: Es besteht auch die Möglichkeit, online teilzunehmen.- Die Pressekonferenz findet in englischer Sprache statt. Das Pressematerial wird in deutscher und englischer Sprachversion angeboten. Fragen können auf Deutsch oder Englisch gestellt werden.Anmeldung: Bitte melden Sie Ihre Teilnahme an der Online-Übertragung oder der PK im automatica-Pressezentrum Messe München an unter: https://www.vdma.org/kalender/-/event/view/74351 oder per Telefon: 040 822 44 284Die Themen:- "Robotik und Automation übertrifft Prognose für 2021"- Ausblick 2022: VDMA-Prognosen für Robotik, Industrielle Bildverarbeitung und Integrated Assembly Solutions Neue VDMA-Zahlen und Marktentwicklung der Robotik + Automation- Auftragseingänge und Marktrisiken- Preview automatica 2022: 21.-24. Juni in München Weltleitmesse für smarte Automation und Robotik nach vier Jahren Pause zurück. Einblick in die zukünftige strategische Ausrichtung.Die Referenten:- Frank Konrad, Vorsitzender VDMA-Fachverband Robotik + Automation- Patrick Schwarzkopf, Geschäftsführer, VDMA Robotik + Automation- Dr. Reinhard Pfeiffer, Stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe MünchenBitte beachten Sie, dass Sie sich schon im Vorfeld der automatica online akkreditieren (https://automatica-munich.com/de/newsroom/services/akkreditierung/) können.Pressekontakt:VDMA Robotik + AutomationPatrick Schwarzkopf, Geschäftsführer VDMA Robotik + AutomationTel. (+49 69) 6603 - 1590Email: patrick.schwarzkopf@vdma.org; http://rua.vdma.org/econNEWSnetworkCarsten HeerTel. +49 (0) 40 822 44 284E-Mail: redaktion@econ-news.deOriginal-Content von: VDMA Fachverband Robotik + Automation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119474/5251080