Mit der Veröffentlichung im Bundesgesetzesblatt ist es amtlich: Rückwirkend seit dem 1. Juni gibt es in Deutschland ein Recht auf Mindestversorgung mit Internet. Was gut klingt, ist aber noch ziemlich laaaaangsaaaam. Das Recht auf eine Mindestversorgung mit Internet kann von sofort an rechtlich durchgesetzt werden. Die Verordnung der Bundesnetzagentur wurde am Freitag im Bundesgesetzesblatt veröffentlicht und rückwirkend zum 1. Juni in Kraft gesetzt. Die Mindestvorgaben sehen vor, dass überall in Deutschland ein Download-Tempo von mindestens zehn Megabit pro Sekunde möglich sein muss. Für den Upload ...

