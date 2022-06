Halle (ots) -



Der Staat, so Müller, solle Vermieter zeitweise von ihrer Pflicht entbinden, die Heizungsanlage in der kalten Jahreszeit so einzustellen, dass eine Mindesttemperatur zwischen 20 und 22 Grad Celsius in den Wohnungen erreicht werden kann. Industrieunternehmen sollen mit Prämien zum Gassparen angehalten werden. Doch Mietern per Gesetz eine kältere Wohnung zu verordnen, wäre auch eine Bevormundung durch den Staat - und eine soziale Ungerechtigkeit. Denn Eigenheimbesitzer wären von der Einschränkung gar nicht betroffen.



Auch die Idee, der Industrie Gaskontingente abzukaufen, klingt nur oberflächlich klug. Denn Unternehmen haben schon wegen der hohen Kosten einen Anreiz, so wenig Gas zu verbrauchen wie irgend möglich. Zudem wären Mitnahmeeffekte programmiert.



