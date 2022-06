(shareribs.com) Maranello / Paris 17.06.2022 - Die Sportwagenikone Ferrari wird die Elektrifizierung seiner Produktpalette in den nächsten Jahren beschleunigen. Der Absatz von E-Autos in Frankreich steigt in einem schwachen Umfeld. Lange Jahre hat man sich bei Ferrari gegen die Elektrifizierung gewehrt. Gleichzeitig konnte man zeigen, dass die Verwendung von Hybrid-Antrieben zu einer deutlichen Steigerung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...