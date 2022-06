DJ Aktien Schweiz knapp behauptet - Rezessionssorgen verhindern Erholung

ZÜRICH (Dow Jones)--Knapp behauptet hat der schweizerische Aktienmarkt den Freitagshandel beendet. Erholungsansätze nach dem Ausverkauf vom Vortag verpufften, denn die Zinserhöhungen der US-Notenbank und der Schweizerischen Nationalbank vom Mittwoch bzw Donnerstag schürten Befürchtungen, dass der Kampf gegen die hohe Inflation die Wirtschaft in die Rezession treiben werde. Zur Volatilität trug auch der große Verfalltermin bei.

Der SMI verlor 0,2 Prozent auf 10.451 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursverlierer und acht -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 109,09 (zuvor: 56,2) Millionen Aktien. Das hohe Umsatzvolumen war dem Verfall geschuldet.

Unternehmensnachrichten waren rar. Geberit verbesserten sich um 1,3 Prozent, nachdem der Hersteller von Sanitärprodukten einen neuen Aktienrückkauf angekündigt hatte.

Auf der Gewinnerseite fanden sich Credit Suisse (+2,0%), deren Aktien sich unbeeindruckt zeigten von der Emission einer fast zweistellig verzinsten Anleihe. Wie die Financial Times unter Berufung auf informierte Kreise berichtete, zahlt die Bank auf eine am späten Donnerstag begebene Anleihe 9,75 Prozent Zinsen. Credit Suisse wolle mindestens 1,5 Milliarden Dollar am Kapitalmarkt aufnehmen, so die Zeitung.

Banken und Versicherer gelten eigentlich als Nutznießer steigender Zinsen. Im Fall eines Wirtschaftsabschwungs würde jedoch das Geschäft der Branchen unter mutmaßlich sinkenden Kreditvolumen leiden. Die Aktien der UBS sanken um 0,6 Prozent.

Unter den Versicherern hielten sich lediglich Swiss Re (+0,1%) besser als der Markt, Swiss Life und Zurich verloren 0,4 und 0,9 Prozent.

Verkauft wurden ansonsten zyklische, aber auch als defensiv geltende Werte. ABB und Sika gaben um 2,5 und 0,6 Prozent nach. Givaudan und Swisscom verbuchten Abgaben von 1,9 und 0,4 Prozent. Nestle stemmten sich mit einem Plus von 0,1 Prozent gegen die negative Tendenz.

Befürchtungen einer konjunkturbedingten Konsumzurückhaltung drückten die Aktie des Luxusgüterherstellers Richemont um 1,9 Prozent.

June 17, 2022

