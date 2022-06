In einer Gemeinschaftsaktion haben die Strafverfolgungsbehörden in den USA, Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien ein Botnet aus Millionen von gehackten Geräten zerschlagen. Betreiber waren russische Cyberkriminelle. Die Arbeit von rund fünf Jahren hat letztlich Früchte getragen. In einer konzertierten Aktion ist es einem europäisch-amerikanischem Team gelungen, das als RSocks-Botnet bekannte Netzwerk zu übernehmen und zu zerlegen. Botnet as a Service - Mietservice für Cyberkriminelle Wie das US-Justizministerium am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...