Die Branche der Offshore-Ölservicedienstleister guckte 15 Jahre lang in die Röhre. Jetzt ändern sich die Vorzeichen. Der Smart Investor hat Unternehmen gefunden, die ihre Hausaufgaben gemacht haben. Fünf Aktien!

Investitionen in Offshore-Bohrungen standen in den letzten Jahren nicht sehr hoch im Kurs. Firmen aus dem Sektor Offshore-Öldienstleistungen - also die Schaufelhersteller der großen Ölproduzenten - litten und machten schlapp.

Jetzt sieht es aber anders aus. Es könnte in diesem Sektor der Ölindustrie eine günstige Gelegenheit für Renditejäger entstehen. Einige Spezialfirmen könnten vor allem mittel- und langfristig hohe Renditen einfahren. Diese Unternehmen befinden sich vor dem möglichen Boom bereits in einer guten Ausgangslage, weil sie aus der Vergangenheit gelernt haben.

Thomas Steinhauser stellt im Smart Investor fünf Offshore-Ölservicedienstleister vor: Aktien-Analysen! Hier geht es zu Steinhausers Smart Investor-Artikel.

Text: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion

