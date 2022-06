DJ Russisches Gas: DIHK-Chef Adrian warnt vor Belastung der Wirtschaft

FRANKFURT (Dow Jones)--DIHK-Präsident Peter Adrian befürchtet nach der Drosselung der russischen Gaslieferungen erhebliche negative Folgen für die deutsche Wirtschaft. "Die deutsche Gasversorgung ist im Moment noch stabil. Trotzdem bringen die gedrosselten Gaslieferungen viele deutsche Unternehmen über einen weiteren Preisanstieg zusätzlich in Schwierigkeiten", sagte der Chef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), der Rheinischen Post.

"Dies trifft insbesondere die energieintensive Industrie in einer auch schon vor Kriegsbeginn angespannten Situation", sagte Adrian. "Quer über alle Branchen und Regionen hinweg beschreiben 78 Prozent der Betriebe die Energie- und Rohstoffpreise als großes Geschäftsrisiko - ein historisch negatives Niveau. Und in der Industrie sind es sogar 93 Prozent", sagte er der Zeitung. "Über die stark vernetzten Produktions- und Logistikketten ist davon letztlich die Wirtschaft in Deutschland in ihrer ganzen Breite nachteilig betroffen."

Sollte das Gas aus Russland komplett ausbleiben, "würde das der Konjunktur in Deutschland, aber auch europaweit einen herben Schlag versetzen. Eine Rezession wäre dann unausweichlich", warnte der DIHK-Chef.

June 17, 2022

