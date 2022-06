Vancouver, British Columbia, 17. Juni 2022 - NFT Technologies Inc. (NEO: NFT | Frankfurt: 8LO) ("NFT Tech"), ein führendes Technologieunternehmen mit dem Ziel, dezentrales Eigentum, NFT und das Metaversum der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, gab heute die Alpha-Einführung seiner proprietären Play 2 Earn (P2E)-Gaming-Plattform bekannt, die lukrativere Verbindungen zwischen Spielern und Spielen ermöglichen wird.

Die Plattform, die im Sommer in vollem Umfang an den Start gehen soll, löst das Problem der Auffindbarkeit beim Gaming: Sie wird es den Spielern ermöglichen, mehrere P2E-Spiele auf einmal zu finden und zu spielen, und liefert Live-Feedback zu den Spielen, welche die höchsten Erträge erzielen. Die Plattform bietet außerdem neue Spiele, Events innerhalb dieser Spiele und Statistiken, die die Nutzer bei der Auswahl des Spiels nach folgenden Kriterien unterstützen: erforderlicher Aufwand, Popularität und Volatilität der Währung innerhalb des Spiels.

"Das Projekt GOAT Guild verbesserte die Fähigkeit von NFT Tech zu verstehen, was die Spieler brauchen, um ihr Einkommen zu maximieren", sagte Wayne Lloyd, der Executive Chairman von NFT Tech. "Die Einführung dieser Plattform noch in diesem Sommer versetzt uns in die Lage, von der großen Gaming-Saison zu profitieren, die im vierten Quartal bevorsteht, zumal wir in der jüngsten Vergangenheit beobachten konnten, dass die Gaming-Branche während einer Konjunkturflaute resilienter ist. In einer Rezession bieten Videospiele eine wertvolle Quelle der Unterhaltung, da die Menschen den Gürtel enger schnallen müssen und weniger ausgehen."

Die P2E-Gaming-Branche bietet auf Anhieb große Ertragschancen, wobei die zehn beliebtesten Spiele zusammen eine Spielergemeinde von knapp unter 5 Millionen auf sich vereinen. Führende Spiele wie Axie verfügen über eine Marktkapitalisierung von ca. US$ 4 Milliarden und haben eine monatliche Spielergemeinde von 700.000. Um dies im Hinblick auf das Wachstumspotential von P2E richtig einordnen zu können: Call of Duty von Activision hatte im November 2020 über 110 Millionen aktive Spieler monatlich.

Die langfristige Vision von NFT Tech für diese Plattform ist der Aufbau einer großen Nutzerbasis von Spielern, die Gaming-Assets verdienen, sowie eines Markts, der Transaktionen von Spieler zu Spieler vereinfachen kann, indem spielübergreifende Transaktionen ermöglicht werden, bei denen die Spieler Items eines Spiels gegen Items eines anderen Spiels tauschen können.

Nansen, eine ähnliche Plattform, die sich auf Kryptowährungen konzentriert, konnte vor Kurzem $ 75 Millionen im Rahmen einer Serie-B-Finanzierung von GIC, Andreessen Horowitz (a16z), Tiger Global und SCB 10X sowie von weiteren prominenten Risikokapitalgebern und Angel Investors beschaffen.

Über NFT Tech

NFT Tech arbeitet an der Entwicklung von Infrastrukturen, Vermögenswerten, Immobilien und geistigem Eigentum im Metaverse, am Aufbau und der Generierung von Einnahmen aus P2E- und M2E-Spielen sowie an der Vermittlung von Erkenntnissen und Vorteilen für die öffentlichen Märkte. Durch den Brückenschlag zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem Web3-Raum trägt NFT Tech dazu bei, dezentrales Eigentum, NFTs und das Metaversum in die breite Öffentlichkeit zu tragen. Zu den aktuellen Projekten gehört die Gründung von GOAT Guild und Fuku.

Folgen Sie uns in den sozialen Medien:

twitter.com/nfttech

mailto:medium.com/@nfttechnologies

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Wayne Lloyd, Executive Chairman

mailto:ir@nfttech.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf das Unternehmen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen durch Wörter wie "glauben", "projizieren", "erwarten", "vorhersehen", "schätzen", "beabsichtigen", "Strategie", "Zukunft", "Gelegenheit", "planen", "können", "sollten", "werden", "würden" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über die Popularität und das Durchhaltevermögen von M2E-Spielen, die Vorteile einer Investition in das Walken-Projekt und den Nutzen für Walken durch die Beteiligung von NFT Tech an dem Projekt. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die im Prospekt beschriebenen Risikofaktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht erschöpfend ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder missbilligt. Die Neo Exchange hat diese Pressemitteilung nicht auf die Angemessenheit oder Richtigkeit ihres Inhalts geprüft oder genehmigt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden weder nach dem U.S. Securities Act von 1933 (dem "U.S. Securities Act") noch nach den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an U.S.-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind nach dem U.S. Securities Act und den anwendbaren Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von dieser Registrierung vor.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66319Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66319&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA65345K1021Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA65345K1021