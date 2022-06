Shanghai (ots/PRNewswire) -Das Marktforschungsinstitut IDC (International Data Corporation) hat in seinem jüngsten Bericht "Market Share of Commercial Service Robots in China Catering Industry" KEENON Robotics sowohl beim Marktanteil als auch beim Wachstum von Chinas kommerziellen Servicerobotern für das Gaststättengewerbe im Jahr 2021 an die Spitze der Liste gesetzt. Mit einer Wachstumsrate von 153,4 % liegt das Unternehmen an der Spitze der Branche und hat einen Marktanteil von 48,6 %, der fast doppelt so hoch ist wie der des zweitgrößten Unternehmens."Die Nachfrage nach Servicerobotern, wie z.B. Lieferrobotern, steigt in vielen Branchen, insbesondere in der Gastronomie, deutlich an", berichtet IDC. "Das Gaststättengewerbe hat sich zu einer der reifsten Branchen für den Einsatz von kommerziellen Servicerobotern entwickelt, wobei der Markt in den letzten zwei Jahren einen rasanten Wachstumstrend verzeichnete. Im Jahr 2021 wird der Gesamtmarkt für kommerzielle Serviceroboter in der chinesischen Gastronomie 84 Millionen US-Dollar erreichen, was einem Anstieg von mehr als 110 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht - das ist ein bedeutendes Wachstum."IDC Research Manager, Can Cui bemerkte weiter: "Der Markt für kommerzielle Service-Roboter für die chinesische Catering-Industrie verzeichnete im Jahr 2021 ein schnelles Wachstum, einen Arbeitskräftemangel und eine günstige nationale Politik, was einen positiven langfristigen Trend begründet. Kurzfristig wird der Markt jedoch reifer werden und sich in Bezug auf Betrieb, Produkte, Teams, Kosten und Dienstleistungen verfeinern. Die Rentabilität wird sich verbessern, da sich die Entwicklungen im Gaststättengewerbe auf verwandte Branchen ausweiten und die Expansion nach Übersee zu einer Schlüsselrichtung für die Marktentwicklung wird."Als führendes Unternehmen in der Branche verfügt KEENON Robotics über einen bedeutenden Vorsprung, da es ein hohes Wachstumsniveau beibehält und fast 50 % des inländischen Marktanteils hält.Kontinuierliche Durchbrüche in der Technologie, KEENON Robotics tritt in die Ära des rasanten Wachstums einAls eines der ersten Unternehmen, das die Anwendungsszenarien von kommerziellen Robotern in China erforscht hat, hat KEENON Robotics den gesamten Prozess der Anwendung von kommerziellen Servicerobotern in der Gastronomie von Anfang an miterlebt. Bislang wurden die innovativen Lieferroboter T1, T2, T5, T6, T8 und weitere von Partnern aus der Industrie übernommen, so dass KEENON bereits über eine umfangreiche Produktpalette verfügt, die allen Anforderungen der Gastronomie gerecht wird.Im Jahr 2021 erfreuen sich gastronomiespezifische Serviceroboter von KEENON Robotics wachsender Beliebtheit und werden von fast 65 % der 100 größten Lebensmittel- und Getränkemarken wie Haidilao Hotpot, Pizza Hut, Xiao NanGuo Restaurant, Grandma's House und anderen eingesetzt.Im selben Jahr schloss KEENON Robotics die exklusive strategische Finanzierung durch Alibaba und die von SoftBank Vision geleitete D-Runden-Finanzierung in Höhe von 200 Millionen US-Dollar ab. Das Unternehmen erzielte hervorragende Ergebnisse und wurde in diesem Jahr auch in die Hurun-Liste der globalen Einhorn-Unternehmen aufgenommen. Gleichzeitig wurde das Unternehmen in der CVINFO-Jahresliste 2021 als TOP 10 der besten Investitionsfälle in der fortgeschrittenen Fertigung ausgezeichnet.In China ansässig, weltweit auf Entdeckungsreise und weiterhin bemüht, die Popularisierung der Robotertechnologie zu fördernGegenwärtig ist KEENON Robotics in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Südamerika, im Nahen Osten und in Afrika mit sechs großen globalen Geschäftsbereichen erfolgreich tätig. In diesen Bereichen arbeitet KEENON Robotics mit großen lokalen multinationalen Unternehmen an der strategischen Entwicklung, um die Welt weiterhin mit kommerziellen Servicerobotern zu unterstützen.In Zukunft wird KEENON Robotics seine Investitionen in Forschung und Entwicklung weiter erhöhen, das Wachstum der Vertriebskanäle auf dem globalen Markt beschleunigen, die digitale Transformation vorantreiben und die Effizienz verbessern. KEENON Robotics ist auch bereit, gemeinsam mit anderen Industriepartnern eine führende Rolle zu übernehmen, um die Grenzen von Wissenschaft und Technologie zu erweitern und die Verbreitung und Entwicklung kommerzieller Roboter zu fördern, die das Leben wirklich verändern können.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1842276/image_1.jpgPressekontakt:Aurora Shi,+86-18862116747,aurora.shi@keenon.comOriginal-Content von: Keenon Robotics Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160942/5251192