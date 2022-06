Las Vegas (ots/PRNewswire) -Die Realty ONE Group, eine moderne, zweckorientierte Lifestyle-Marke und EINER der am schnellsten wachsenden Franchisegeber der Welt, hat die Franchiserechte an einen neuen Eigentümer in Portugal verkauft, der sich darauf freut, die dynamische COOLTURE, das Branding, das Business Coaching und das einzigartige Geschäftsmodell des Unternehmens in das südeuropäische Land zu bringen.Der neue Eigentümer João Oliveira ist seit mehr als 20 Jahren auf dem portugiesischen Immobilienmarkt tätig und beschäftigt in seinem Büro 100 Immobilienfachleute."Wir freuen uns sehr, mit João einen intelligenten und erfolgreichen Partner gefunden zu haben, der genauso leidenschaftlich wie wir ist, wenn es darum geht, seinen Fachleuten und Kunden Türen zu öffnen", so sagte Kuba Jewgieniew CEO und Gründer der Realty ONE Group. "Er ist ein Familienmensch, der unseren ausgeprägten Familiensinn und unsere Liebe füreinander in sein Amt und seine Gemeinde einbringen wird.""Wir wollen besser werden und mehr für unsere Kunden tun, indem wir uns auf ihre Interessen und Bedürfnisse konzentrieren", sagte Oliveira, der mit seiner Partnerin Raquel Silva zwei Kinder hat. "Jetzt ist die Zeit reif und die Realty ONE Group ist die Marke."In diesem Jahr wurde die Realty ONE Group von Franchise Business Review in die Top 100 der rezessionssicheren Franchisesysteme aufgenommen und belegte den ersten Platz unter den Immobilien-Franchisegebern in der wettbewerbsintensiven Entrepreneur's 2022 Franchise 500(R) Liste.UNBrokerage, wie das Unternehmen in der Branche genannt wird, verfügt inzwischen über mehr als 18.000 Immobilienexperten in über 400 Büros in 49 Bundesstaaten, Washington D.C. und Kanada und wird neben dem US-Territorium Puerto Rico auch in Ecuador, Costa Rica, Italien, Singapur und Spanien neue Büros eröffnen.Mehr Informationen unterwww.OwnAOne.com.Informationen zur Realty ONE GroupDie 2005 gegründete Realty ONE Group ist ein Branchen-Disruptor, der das Immobilien-Franchising mit seinem einzigartigen Geschäftsmodell, seiner COOLTURE, seiner technologischen Infrastruktur und seiner herausragenden Unterstützung für seine Immobilienprofis radikal verändert. Das Unternehmen wächst schnell und zählt inzwischen mehr als 18.000 Immobilienfachleute in über 400 Büros in 49 US-Bundesstaaten, Washington D.C., Puerto Rico, Kanada, Italien, Spanien, Singapur und Costa Rica. Die Realty ONE Group zählt bei REAL Trends zum obersten einen Prozent des Landes, wurde vom Entrepreneur Magazine als Top 5 Immobilien-Franchise gewürdigt und steht seit sieben Jahren in Folge auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen von Inc. 500. Die Realty ONE Group geht voran und öffnet Türen, nicht nur für ihre Kunden, sondern auch für Immobilienprofis und Franchisenehmer. Hier können Sie mehr erfahren:Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpgPressekontakt:Cory Vasquez,cory@realtyonegroup.comOriginal-Content von: Realty ONE Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152308/5251195