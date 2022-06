HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3045 Michael Knöppel ist Sportjournalist mit Herzblut. Sein "Das Sporttagebuch" gibt es zB unter https://open.spotify.com/show/7JFYZfVapKJQPZdULUuQtR? , es ist meines Wissens nach der einzige tägliche Sportpodcast in Österreich und ein Fixpunkt in meinem Podcastkonsum. In täglich rund 5 Minuten geht es ihm nicht nur um Ergebnisse, sondern auch um Analyse und vor allem Meinung, durchaus prägnant und kritisch. Im "Podcaster meets Podcaster"-Talk holen wir weit aus, kommen von der Familie Weimann zu Gunnar Prokop, Ilona Gusenbauer und Georg Werthner bzw, viel Ami-Sport. Dazu geht es um die Beweggründe, täglich das Mikrofon in die Hand zu nehmen. Michael war übrigens selbst ...

