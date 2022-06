Die Gerüchteküche brodelte schon lange, dann hat es BYD-Vizepräsident Lian Yubo im Kern bestätigt: BYD wird Tesla in Zukunft sehr wahrscheinlich mit Batteriezellen beliefern. Eine wichtige Rolle dabei spielt die jetzt neu eröffnete Produktionsanlage der Tochterfirma Fin Dreams Battery in Shaoxing. Die guten News beflügeln - auch die Aktie nimmt wieder an Fahrt auf.Mit der Kapazität eines neuen Produktionsstandorts will BYD den steigenden Bedarf an Batterien für E-Autos noch besser abdecken. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...