Bisher entwickelte sich die Tesla (WKN: A1CX3T)- stets besser als die BYD (WKN: A0M4W9)-Aktie. Doch in den vergangenen sechs Monaten hat sich der Trend umgedreht. Dies kann auch an den Turbulenzen rund um Elon Musks Twitter (WKN: A1W6XZ)-Kauf und den Bitcoin-Crash liegen. BYD holt aber auch im E-Auto- und Batterie-Segment stark auf. Ähnlich wie Tesla produziert der chinesische Konzern jetzt nur noch New Energy Vehicle, auch wenn es in der Übergangsphase weiterhin auf Plug-in-Hybride setzt. Steigender ...

