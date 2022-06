Die Talfahrt am Kryptomarkt geht am Samstag in die nächste Runde. Mit erneuten Verlusten von bis zu zehn Prozent sind die beiden Platzhirsche Bitcoin und Ethereum dabei am Vormittag unter charttechnisch und psychologisch wichtige Marken gefallen. Die Lage trübt sich damit noch weiter ein.Nachdem Crash vom Wochenanfang hatte sich der Bitcoin-Kurs in den letzten Tagen im Bereich von 20.500 Dollar stabilisiert. Inzwischen geht die Talfahrt aber unvermindert weiter. Am Samstagvormittag verliert die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...