Visa: technische Gegenreaktion zum 20er-EMA in dieser Woche? >>> PULLBACK-SETUP mit V <<<

Sorgt der wiederbelebte Reisesektor für Momentum? Outside Reversal bei Visa (V).

Symbol: V ISIN: US92826C8394

Rückblick: Im Halbjahresverlauf liegt das Wertpapier des Kreditkartenunternehmens mit rund 10 Prozent im Halbjahresminus. Am Fretag hat es dabei mehrere wichtige Pivot-Tiefs unterschritten, aber darüber geschlossen. Somit spricht vieles für eine technische Gegenreaktion in Richtung der im Chart grün gekennzeichneten 20-Tagelinie.

Chart vom 17.06.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 190.01 USD





Meine Expertenmeinung zu V

Meinung: Visa liefert meist zweistellige Gewinnzuwächse ab; das Jahr 2019/2020 stellte Corona-bedingt insofern eine Ausnahme dar. Analysten zufolgen sorgt aktuell vor allem der wiederbelebte Reisektor für deutlich mehr Umsatz. Hinzu kommt die Inflation, die Volumen der Geldflüsse über Kreditkarten ansteigen lässt. Bei den letzten Quartalszahlen wurden die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Umsatz lag mehr als 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Mögliches Setup

Setup: Unser Long Setup setzt auf eine kurzfristige technische Gegenreaktion auf Grund der Outside Reversal-Konstellation. Trigger und Stopp Loss orientieren sich an der letzten Tageskerze. Die nächsten Quartalszahlen am 25. Juli stören uns nicht.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in V.

Veröffentlichungsdatum: 18.06.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/visa-technische-gegenreaktion-in-dieser-woche/