Bitcoin wieder mal unter 40.000,- USD , so schrieben wir noch am 21.02.2022. Und heute? Unter 20.000,- USD, Richtung 19.000,- und die im Februar noch rein provokant erscheinende Aussage eines Schweizer Boulevardblatts - "Bitcoin bald nur noch 10.000,- Dollar wert" - rückt in die greifbare Nähe. Definitiv keine Absicherungs-Alternative zu fallenden Aktienmärkten oder Absicherung, wenn andere Assetklassen schwächeln. Vielmehr "in einem Topf" mit den anderen Anlageklassen, eng korreliert. So scheint es derzeit. Dazu steigende Anleihezinsen und die fehlende Chance Zinsen zu erhalten - ausser über ...

