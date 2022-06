Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/3048 Paula Thurm, podcastmarketing.io, hat bisher rund 160 Folgen Ihres "Podcast Marketing Club"-Podcasts (zB Spotify: https://open.spotify.com/show/4P9gs4IJSzKHQ9kc1SXQoC? ) veröffentlicht, Start war vor mehr als 2 Jahren. Ich habe mich für Podcast-Wissen interessiert, sie gefunden und alle Folgen mit Tempo 1,2(fach) in 2 Monaten nachgehört, dann in den jüngsten Folgen erfahren, dass Paula nach Wien gezogen ist. Daher: Treffen. Haben wir vor wenigen Tagen bei mir im Studio gemacht und über das Podcasten an sich und Corporate Podcasts im Speziellen gesprochen. Mit vielen Trends und Tipps für Unternehmen von der Expertin. Und meine Pläne im Podcastgeschäft spoilere ich ebenfalls an. ...

