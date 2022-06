Unterföhring (ots) -- Sky Sport News widmet sich am Montag dem Weltflüchtlingstag- U.a. zu Gast: Fatmire Alushi (Fußball-Weltmeisterin), Mersad Selimbegovic (Trainer Jahn Regensburg), Sascha Gladun (Generalsekretär des ukrainischen Handballverbands), Chris Melzer (Pressesprecher UNHCR), Felix Loch (Rodel-Olympiasieger und Mitglied von Athletes for Ukraine) und Dr. Katherine Braun (Migrationsforscherin)- Der Weltflüchtlingstag auch auf skysport.de (https://sport.sky.de/), in der Sky Sport App sowie auf allen Social Media Plattformen von Sky- Der 24-Stunden-Sportnachrichtensender steht allen Sky Kunden zur VerfügungUnterföhring, 19. Juni 2022 - Am kommenden Montag ist Weltflüchtlingstag, den Sky in Form eines besonderen Thementags auf Sky Sport News unterstützt.Moderator Johannes Zenglein begrüßt im Studio sowie per Schalte zahlreiche Gäste, wie etwa Fußball-Weltmeisterin Fatmire Alushi, die als Kind mit ihrer Familie aus dem Kosovo nach Deutschland flüchtete, dem Trainer Jahn Regensburgs Mersad Selimbegovic, der aufgrund des Bosnien-Kriegs als Kind flüchten musste oder Sascha Gladun, Ex-Handballprofi und Generalsekretär des ukrainischen Handballverbands, der ukrainische Flüchtlinge an der Grenze empfangen hat.Migrationsforscherin Dr. Katherine Braun wird den Zusammenhang zwischen Klimawandel und Flucht erläutern, während Rodel-Olympiasieger Felix Loch sein Projekt "Athletes for Ukraine" vorstellt. Darüber hinaus folgen Gespräche mit DOSB-Vorstand Sportentwicklung Michaela Röhrbein oder UNHCR-Pressesprecher Chris Melzer.Der Weltflüchtlingstag auf Sky Sport News startet am Montag um 9.00 Uhr."Mehr als Sportnachrichten": Talks, Specials und weitere EigenformateSky Sport News, Deutschlands erster und bis heute einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender, ist wieder exklusiv für alle Sky Kunden empfangbar. Einen zusätzlichen Mehrwert erfahren Abonnenten des Fußball-Bundesliga Pakets und des Sport Pakets dadurch, dass Sky Sport News ihnen als Wegweiser durch das vielfältige Sky Sportprogramm dient.Der Weltflüchtlingstag am 20. Juni 2022 auf Sky Sport News9.00 Uhr: Flucht und Vertreibung im Jahr 20229.40 Uhr: Zusammenhang zwischen Klimawandel und Flucht10.30 Uhr: Gespräch mit Fußball-Weltmeisterin Fatmire Alushi11.30 Uhr: Gespräch mit Trainer von Jahn Regensburg Mersad Selimbegovic,11.45 Uhr: Gespräch mit Rodel-Olympiasieger Felix Loch12.30 Uhr: Gespräch mit Kampfsportler Ronny Kokert14.00 Uhr: Gespräch mit ehemaligem Handballprofi Sascha Gladun16.30 Uhr: Gespräch mit Projektleiter "buntkicktgut" Rüdiger Heid und Mamadou Bobo Diallo18.30 Uhr: Gespräch mit DOSB-Vorstand Sportentwicklung Michaela RöhrbeinÜber Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5251522